Terremoto en el Real Madrid: presidencia de Florentino Pérez peligra ante aparición de un nuevo candidato

El Real Madrid atraviesa un momento complicado y sumará su segunda temporada consecutiva sin levantar títulos. El club no pudo enmendar el rumbo con Álvaro Arbeloa y se quedo fuera de la Champions, además de vivir un inédito momento perdiendo la liga ante el FC Barcelona.

Esto ha llevado a la parcialidad “merengue” a dejar en claro su disgusto con el rendimiento del equipo, con constantes pifias a los futbolistas en el Santiago Bernabéu y reclamos en contra el presidente del gigante de Madrid, Florentino Pérez.

Este último se presentó en una infame conferencia de prensa, donde acusó “robos” por parte de su máximo rival, se le tildó de “machista” por un comentario hacia una periodista y evitó abordar el mal rendimiento de sus jugadores.

La bomba de tiempo finalmente estalló, y se levantó una oposición hacia la figura del actual presidente con Enrique Riquelme como cabecera.

“Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas. Especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo y garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo”, anunció en conversación con Mundo.

Riquelme es un empresario que dirige la compañía Renovables Cox, e hizo envío de una carta a la junta electoral del “merengue” para hacer válida su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Ahora el nuevo postulante al lugar de Pérez deberá armar una comisión de fútbol y un equipo para su campaña, que se opone rigurosamente al plan del actual mandatario de vender parte del club a un inversor privado.