Movimiento clave en el futuro de Azul Azul: se confirma la venta de acciones del bloque opositor a Michael Clark

Según información de ADN Deportes, Daniel y Eduardo Schapira vendieron su 21,44% de propiedad en la concesionaria por un monto cercano a los 6.700 millones de pesos.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO / Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO

Un lunes movido es el que está viviendo la Universidad de Chile, y no solo en lo deportivo con las presentaciones de Octavio Rivero y Lucas Romero, sino también en la mesa dirigencial de Azul Azul.

Según información recabada por ADN Deportes, este lunes se confirmó la venta de las acciones de Azul Azul S.A. pertenecientes al bloque Schapira, Daniel y Eduardo, quienes ya habían anticipado hace algunos meses sus intenciones de salir de la orgánica del club.

En total, padre e hijo acumulaban un 21,44% de la propiedad del cuadro universitario, porcentaje que fue vendido a través de una corredora por una cifra cercana a los 6.700 millones de pesos.

Hasta el momento, se desconoce quiénes son los nuevos accionistas de Azul Azul. Lo que sí está claro es que, con la salida de los Schapira, Michael Clark pierde a sus opositores más fuertes dentro de la mesa que dirige la institución.

De hecho, fue el propio Daniel Schapira quien confesó que gran parte de la decisión de vender su porcentaje de acciones se debió a los problemas judiciales que enfrenta el presidente de la Universidad de Chile, quien ha asegurado que no pretende renunciar a su cargo, algo que, por lo demás, está dentro de su derecho según la ley.

