“Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata”: el mensaje de Mane Swett que encendió las redes

Durante esta semana, la actriz chilena, Mane Swett, utilizó su cuenta de Instagram donde compartió una serie de reflexiones que llamaron la atención de sus seguidores.

Dichas publicaciones hacen alusión al conflicto legal que está enfrentando por la tuición de su hijo Santiago, luego de que el padre de este, el estadounidense, John Bowe, decidió unilateralmente que el menor viviera con él en Nueva York.

“Cuando un hijo borra al progenitor sano, a veces lo más devastador no es la distancia”, decía una de las publicaciones compartidas.

“Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata,no porque el otro les importe menos, sino porque aceptar la verdad les rompería por dentro, entonces eligen la ilusión y empiezan a borrar al progenitor sano“, agregó.

En una segunda fotografía compartida por Mane Swett esta decía: “El trauma de experimentar el rechazo de un hijo porque un padre lo manipuló para odiarte es un duelo en vida”.

A través de sus historias, la actriz también compartió una reflexión sobre el momento que está atravesando.

“Nadie entiende la fuerza mental que se necesita para ser mamá, tu cerebro ya jamás vuelve a descansar independientemente de si tienes ayuda o no.Cuando eres mamá no hay tiempo de colapsar, te tienes que abrazar y seguir“,compartió junto al hashtag #resistemamá.