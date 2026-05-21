Presidente Kast en su primer 21 de mayo: “Un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile”

Con un llamado a “recuperar el amor por Chile” y reivindicando valores como el patriotismo, la lealtad y el honor, el Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves su primera ceremonia oficial del 21 de mayo como Mandatario en Valparaíso.

En medio de una fría jornada marcada por lloviznas y cielos encapotados, el jefe de Estado lideró el tradicional acto por las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor, acompañado por autoridades civiles, militares y más de 2 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden.

21 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO El presidente José Antonio Kast participa en la ceremonia de las glorias Navales previo al desfile de las fuerzas armadas por conmemoración del 21 de Mayo en plaza Sotomayor. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Tras el desfile cívico-militar, el Presidente Kast destacó el legado de Arturo Prat y aseguró que los principios representados por el héroe naval “siguen plenamente vigentes”.

“La lealtad, el patriotismo, el honor y el compromiso no solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas y policiales, sino en cada chileno”, afirmó el Mandatario.

El Presidente también aprovechó la instancia para enviar una señal al mundo político, apuntando a la necesidad de fortalecer la unidad nacional. “Es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias”, sostuvo.

Durante su intervención, el líder de Gobierno valoró además la presencia de representantes de los distintos poderes del Estado en la ceremonia y recalcó que “todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación”.

La actividad incluyó los tradicionales 21 cañonazos y el toque de campanas en recuerdo del hundimiento de la Esmeralda en el Combate Naval de Iquique de 1879.

La ceremonia de este año marcó además el regreso de las bandas instrumentales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en un desfile que reunió a 2.081 uniformados y que volvió a transformar el centro porteño en el principal punto de encuentro del feriado nacional.