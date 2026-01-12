Convocatoria histórica: el récord que buscará romper la U ante River Plate en el Estadio Nacional

“Vamos Todos, Juntos Hagamos Historia”. Ese es el lema que tendrá el partido amistoso entre los equipos femeninos de Universidad de Chile y River Plate, programado para el viernes 31 de enero en el Estadio Nacional.

El evento tiene un objetivo claro: llenar el recinto de Ñuñoa y romper el récord de asistencia en el fútbol femenino en Chile. La mejor marca actual pertenece al duelo entre Colo Colo y la U en 2023, cuando 19.966 personas llegaron al Monumental.

Para esto, autoridades y deportistas realizaron este lunes el lanzamiento oficial de “Vamos Todos, Juntos Hagamos Historia”, en un punto de prensa, encabezado por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la Subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire.

El partido será organizado por la productora Joy Sports, cuyo CEO, Michael Black, enfatizó que el objetivo es superar las expectativas de asistencia y profesionalismo en la gestión de espectáculos deportivos. “Queremos que este 31 de enero sea un punto de inflexión. El Estadio Nacional se vestirá de gala para recibir a miles de personas bajo una sola consigna: hacer historia a través del movimiento”, señaló Black.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), Javiera Moreno, valoró la vitrina que este evento otorga a las deportistas: “Estar aquí hoy reafirma que el deporte femenino y las bases sociales son fundamentales para construir una cultura deportiva sólida en Chile”.

“Este evento viene a demostrar que el futbol femenino puede entregar un lindo espectáculo y seguir creciendo como lo ha estado haciendo. El Estadio nacional solo a albergado 3 partidos del fútbol femenino. Necesitamos que esto vaya creciendo en esa misma línea", añadió Moreno.

¿Cuándo y a qué hora se disputará el amistoso entre Universidad de Chile y River Plate Femenino?

El duelo entre las “Leonas” y las “Millonarias” se disputará el viernes 31 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Las entradas ya se pueden adquirir a través del sistema Punto Ticket.