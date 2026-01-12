Convocatoria histórica: el récord que buscará romper la U ante River Plate en el Estadio Nacional
El plantel femenino del cuadro azul se medirá ante el elenco argentino en Ñuñoa con el objetivo de marcar un hito de asistencia para el deporte nacional.
“Vamos Todos, Juntos Hagamos Historia”. Ese es el lema que tendrá el partido amistoso entre los equipos femeninos de Universidad de Chile y River Plate, programado para el viernes 31 de enero en el Estadio Nacional.
El evento tiene un objetivo claro: llenar el recinto de Ñuñoa y romper el récord de asistencia en el fútbol femenino en Chile. La mejor marca actual pertenece al duelo entre Colo Colo y la U en 2023, cuando 19.966 personas llegaron al Monumental.
Para esto, autoridades y deportistas realizaron este lunes el lanzamiento oficial de “Vamos Todos, Juntos Hagamos Historia”, en un punto de prensa, encabezado por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la Subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire.
El partido será organizado por la productora Joy Sports, cuyo CEO, Michael Black, enfatizó que el objetivo es superar las expectativas de asistencia y profesionalismo en la gestión de espectáculos deportivos. “Queremos que este 31 de enero sea un punto de inflexión. El Estadio Nacional se vestirá de gala para recibir a miles de personas bajo una sola consigna: hacer historia a través del movimiento”, señaló Black.
Por su parte, la Presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), Javiera Moreno, valoró la vitrina que este evento otorga a las deportistas: “Estar aquí hoy reafirma que el deporte femenino y las bases sociales son fundamentales para construir una cultura deportiva sólida en Chile”.
“Este evento viene a demostrar que el futbol femenino puede entregar un lindo espectáculo y seguir creciendo como lo ha estado haciendo. El Estadio nacional solo a albergado 3 partidos del fútbol femenino. Necesitamos que esto vaya creciendo en esa misma línea", añadió Moreno.
¿Cuándo y a qué hora se disputará el amistoso entre Universidad de Chile y River Plate Femenino?
El duelo entre las “Leonas” y las “Millonarias” se disputará el viernes 31 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Las entradas ya se pueden adquirir a través del sistema Punto Ticket.
