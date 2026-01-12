;

El nuevo “9″ que se acerca a Colo Colo: pasó por Europa, fue figura en Chile y lo quiso la U

El delantero argentino, Maximiliano Romero, estaría cerca de convertirse en nuevo refuerzo del “Cacique” para la temporada 2026.

Bastián Lizama

Instagram @maxiiromero10

Instagram @maxiiromero10

Colo Colo continúa en la búsqueda de refuerzos de cara a la temporada 2026. Ante las dificultades para repatriar a Damián Pizarro, el “Cacique” aceleró sus gestiones en el mercado y estaría cerca de cerrar la llegada de otro “9″ para cubrir la vacante que dejó Salomón Rodríguez.

Según informó el periodista Nahuel Ferreira, los albos tienen encaminado el fichaje de Maximiliano Romero, delantero argentino que pertenece a Argentinos Juniors y que en la temporada pasada fue cedido a O’Higgins de Rancagua, donde registró siete goles y dos asistencias en 13 partidos.

Revisa también:

ADN

El traspaso del atacante de 27 años se concretaría mediante un préstamo con opción de compra, ya que el goleador aún tiene contrato con el club argentino hasta 2028. Todo dependerá de lo que ocurra este lunes en una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro.

En su trayectoria, Romero cuenta con pasos por Vélez Sarsfield y Racing de Avellaneda. También se dio el lujo de pasar por Europa defendiendo los colores del PSV Eindhoven entre la temporada 2018-19 y 2021-22.

Cabe recordar que el exatacante de O’Higgins también estuvo en la órbita de Universidad de Chile durante este mercado de fichajes, pero Azul Azul desestimó su llegada y se inclinó por otras alternativas, como Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

