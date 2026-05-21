La pérdida familiar que enluta a Pedro Pascal: “Un espacio que nunca podrá llenarse”
A través de una emotiva publicación, el actor nacional despidió a su abuela paterna. “Somos porque eras”, escribió Pascal.
Este jueves, el actor chileno Pedro Pascal utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una sentida pérdida que enluta a su familia.
A través de una emotiva publicación, el actor despidió a su abuela paterna, Juana Riera Bauzá, quien además era hermana del destacado exentrenador de la selección chilena, Fernando Riera
Revisa también:
“La Reina Balmaceda. Juani, somos porque eras. Un espacio que nunca podrá llenarse. Cómo te queremos. Gracias”, escribió Pedro Pascal.
La publicación también fue compartida por Lux Pascal a través de sus historias de Instagram.
Los fanáticos del actor nacional le enviaron sus condolencias a Pedro, quien actualmente se encuentra en plena semana de estreno de su más reciente película, The Mandalorian & Grogu.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.