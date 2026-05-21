La pérdida familiar que enluta a Pedro Pascal: “Un espacio que nunca podrá llenarse” / Michael Buckner

Este jueves, el actor chileno Pedro Pascal utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una sentida pérdida que enluta a su familia.

A través de una emotiva publicación, el actor despidió a su abuela paterna, Juana Riera Bauzá, quien además era hermana del destacado exentrenador de la selección chilena, Fernando Riera

“La Reina Balmaceda. Juani, somos porque eras. Un espacio que nunca podrá llenarse. Cómo te queremos. Gracias”, escribió Pedro Pascal.

La publicación también fue compartida por Lux Pascal a través de sus historias de Instagram.

Los fanáticos del actor nacional le enviaron sus condolencias a Pedro, quien actualmente se encuentra en plena semana de estreno de su más reciente película, The Mandalorian & Grogu.