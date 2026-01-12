Exnúmero 3 del mundo anuncia su retiro del tenis a los 35 años: “Lo disfruté cada segundo”

Este domingo por la tarde chilena, el tenista canadiense Milos Raonic emitió este lamentable comunicado a través de su cuenta de Instagram, anunciando su retiro del tenis profesional. “Gracias a cada persona que ha sido parte de mi viaje”, comentó en la publicación.

El canadiense alcanzó el punto más alto de su carrera en Wimbledon del 2016, donde tras mostrar un nivel magistral logró vencer a Roger Federer en semifinales, el mismo que lo venció en esta misma instancia dos años atrás. Raonic cobró revancha en un partido impresionante, eliminando al suizo por un épico 6-3, 6-7(3), 4-6, 7-5 y 6-3.

En la final del Grand Slam debió medirse ante el entonces número 2 del mundo, Andy Murray. Pese a su esfuerzo, el canadiense cayó en tres sets, quedándose a un paso del título mundial. No obstante, tras una gran temporada, el 21 de noviembre del 2016, Raonic terminó el año como número 3 del mundo, por detrás del mismo Murray y Djokovic.

Milos Raonic ganó 8 títulos ATP en su carrera, el último de ellos en Brisbane 2016. Tiene el récord de la mayor cantidad de saques directos registrados en la historia en un partido a tres sets, anotando 47 aces, además, logró victorias ante tres integrantes del Big Four: Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray, marcas que resumen la dimensión de su nivel competitivo en sus años de plenitud.

Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando su carrera. El tendón de Aquiles, problemas musculares recurrentes y accidentes fuera de competencia lo alejaron por largos períodos de las canchas.

En su despedida, Raonic agradeció especialmente a los fanáticos, a los organismos del tenis y a su entorno cercano. “Gracias al ATP Tour, a la ITF y a los Grand Slams. Soñaba con jugar esos torneos y pude vivir experiencias increíbles rodeado de gente excepcional. Representar a Canadá fue un honor que disfruté cada segundo”, expresó.