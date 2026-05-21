;

Unión Española no se detiene en el mercado: cerca de cerrar a futbolista de la U para buscar el ascenso

El equipo “hispano” apuesta fuerte con sus fichajes para regresar a Primera División.

Felipe Romo

Unión Española no se detiene en el mercado: cerca de cerrar a futbolista de la U para buscar el ascenso

Unión Española no se detiene en el mercado: cerca de cerrar a futbolista de la U para buscar el ascenso / Twitter @UEOficial

Unión Española ha tenido un renacer con la llegada de Ronald Fuentes a la dirección técnica tras el mal arranque con Gonzalo Villagra. El “rojo” hiló su cuatro triunfo consecutivo y se posicionó como uno de los candidatos para el ascenso.

El elenco de Independencia comienza a apuntar hacia el próximo mercado de fichajes, y ya tendría cerrada la incorporación de César Pinares para reforzar su parcela ofensiva.

Los movimientos en Santa Laura están lejos de detenerse, esta vez con un refuerzo para cubrir su última línea, que ha sufrido con las lesiones de José Manuel Ajá a lo largo del primer tramo de la temporada.

Revisa también:

ADN

Según información de Independencia Hispana, Bianneider Tamayo está en negociaciones para regresar a Unión Española. El zaguero no ha podido ganarse un espacio en los planes de Fernando Gago y apunta a salir nuevamente de Universidad de Chile.

El venezolano sólo suma 173 minutos en el presente curso, con algunas lesiones entre medio que le han imposibilitado mostrar sus condiciones en el CDA.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad