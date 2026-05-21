Unión Española no se detiene en el mercado: cerca de cerrar a futbolista de la U para buscar el ascenso / Twitter @UEOficial

Unión Española ha tenido un renacer con la llegada de Ronald Fuentes a la dirección técnica tras el mal arranque con Gonzalo Villagra. El “rojo” hiló su cuatro triunfo consecutivo y se posicionó como uno de los candidatos para el ascenso.

El elenco de Independencia comienza a apuntar hacia el próximo mercado de fichajes, y ya tendría cerrada la incorporación de César Pinares para reforzar su parcela ofensiva.

Los movimientos en Santa Laura están lejos de detenerse, esta vez con un refuerzo para cubrir su última línea, que ha sufrido con las lesiones de José Manuel Ajá a lo largo del primer tramo de la temporada.

Según información de Independencia Hispana, Bianneider Tamayo está en negociaciones para regresar a Unión Española. El zaguero no ha podido ganarse un espacio en los planes de Fernando Gago y apunta a salir nuevamente de Universidad de Chile.

El venezolano sólo suma 173 minutos en el presente curso, con algunas lesiones entre medio que le han imposibilitado mostrar sus condiciones en el CDA.