Ministerio de Salud cierra un 2025 con avances concretos y desafíos estructurales que siguen abiertos

Reducción de esperas, ampliación del GES y control de virus respiratorios marcan el balance, mientras seguros, hospitales y fiscalización siguen tensionando al sector.

Martín Neut

El Ministerio de Salud cerró 2025 con avances relevantes, pero también con desafíos estructurales que siguen tensionando al sistema sanitario.

Si bien el Gobierno logró reducir los tiempos de espera respecto del inicio de la administración y ampliar la cobertura del plan GES, las extensas listas de espera y la implementación fallida de la nueva modalidad de Fonasa continúan siendo puntos críticos.

La cartera recibió un sistema fuertemente golpeado por la pandemia, con millones de atenciones y cirugías postergadas, además de una red asistencial al límite. A ello se sumó un escenario sanitario complejo, marcado por virus respiratorios de comportamiento irregular y una alta presión sobre los programas de inmunización.

Grandes hitos

Entre los hitos del año destaca la disminución en las medianas de espera: las cirugías bajaron de más de 500 días en 2022 a menos de 300, mientras que las consultas de especialidad también registraron una reducción.

Este avance se atribuye al aumento de la productividad hospitalaria, la mejora en la contactabilidad de pacientes, la puesta en marcha de Centros Regionales de Resolución y operativos especiales.

En paralelo, el Ejecutivo fortaleció el plan AUGE/GES, que alcanzó 90 patologías tras una inversión de $100 mil millones.

Se incorporaron nuevos tratamientos, con énfasis en salud mental infantil, enfermedades hepáticas y cesación del consumo de tabaco, además de mejoras en canastas ya existentes mediante la inclusión de medicamentos de alto costo y nuevas tecnologías diagnósticas.

Otro resultado destacado fue el manejo del virus respiratorio sincicial. Por segundo año consecutivo no se registraron fallecimientos de lactantes, luego de la crisis acaecida el 2023.

Temas pendientes

Sin embargo, los pendientes siguen siendo significativos. La Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa, diseñada como un seguro con prima universal, aún no logra atraer a las aseguradoras privadas, pese a ajustes en el proceso de licitación.

Además, las listas de espera continúan en niveles elevados, con cientos de miles de cirugías y millones de consultas aún pendientes.

A esto se suman retrasos en proyectos hospitalarios clave, nuevos riesgos sanitarios de cara al invierno 2026 y la controversia por el uso irregular de licencias médicas, que obligó a reforzar los mecanismos de fiscalización.

Así, el balance del año muestra un sistema con avances concretos, pero todavía lejos de resolver sus problemas de fondo.

