Gobierno suma tres nuevas patologías al GES y eleva la cobertura a 90 problemas de salud: revisa cuáles son

El Presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, oficializaron la incorporación de tres nuevas patologías al Plan GES, ampliando la cobertura a 90 problemas de salud.

La medida, anunciada en la última Cuenta Pública, considera una inversión adicional de $100 mil millones anuales.

Desde Presidencia añadieron que también se actualizaron las canastas de once patologías, incorporando medicamentos y tecnologías para fibrosis quística, diabetes tipo 1 y 2, y prevención del cáncer cervicouterino, entre otras.

Las tres nueva patologías del Plan GES

Las nuevas garantías incluyen:

Tratamiento post alta por cirrosis hepática (patología 88).

Hospitalización para menores de 15 años con depresión grave (patología 89).

Cesación del consumo de tabaco en mayores de 25 años, con terapia farmacológica y apoyo psicológico (patología 90).

Aguilera destacó el impacto de estas enfermedades, recordando que “la cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile”, con más de 3.200 fallecimientos anuales.

Sobre la depresión grave en menores, afirmó que el Estado “envía una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”.

Y respecto al tabaquismo, subrayó que “incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”.

El Presidente Boric destacó que el GES garantiza igualdad en el acceso a tratamientos. “La gracia del GES es que no discrimina”, dijo, enfatizando que la cobertura aplica a personas de Fonasa o isapres “independiente de dónde estén en el territorio”.