;

Gobierno suma tres nuevas patologías al GES y eleva la cobertura a 90 problemas de salud: revisa cuáles son

La autoridad anunció nuevas garantías y actualizó varias prestaciones, incorporando terapias y tecnologías.

Martín Neut

Cesfam Chile

Cesfam Chile / Rodrigo Fuica

El Presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, oficializaron la incorporación de tres nuevas patologías al Plan GES, ampliando la cobertura a 90 problemas de salud.

La medida, anunciada en la última Cuenta Pública, considera una inversión adicional de $100 mil millones anuales.

Desde Presidencia añadieron que también se actualizaron las canastas de once patologías, incorporando medicamentos y tecnologías para fibrosis quística, diabetes tipo 1 y 2, y prevención del cáncer cervicouterino, entre otras.

Revisa también:

ADN

Las tres nueva patologías del Plan GES

Las nuevas garantías incluyen:

  • Tratamiento post alta por cirrosis hepática (patología 88).
  • Hospitalización para menores de 15 años con depresión grave (patología 89).
  • Cesación del consumo de tabaco en mayores de 25 años, con terapia farmacológica y apoyo psicológico (patología 90).

Aguilera destacó el impacto de estas enfermedades, recordando que “la cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile”, con más de 3.200 fallecimientos anuales.

Sobre la depresión grave en menores, afirmó que el Estado “envía una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”.

Y respecto al tabaquismo, subrayó que “incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”.

El Presidente Boric destacó que el GES garantiza igualdad en el acceso a tratamientos. “La gracia del GES es que no discrimina”, dijo, enfatizando que la cobertura aplica a personas de Fonasa o isapres “independiente de dónde estén en el territorio”.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad