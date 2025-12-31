;

“Forma parte del derecho internacional”: Elisa Loncon respalda a Manahi Pakarati tras polémica por mensaje sobre libre determinación de Rapa Nui

La académica manifestó su solidaridad con la embajadora y pidió al Estado resguardar los derechos fundamentales de autoridades indígenas en funciones públicas.

Martín Neut

Loncón - Pakarati

Loncón - Pakarati / Diego Martin

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quedó en el centro de la controversia tras publicar en sus redes sociales una imagen con el mensaje “libre determinación para la nación Rapa Nui”, lo que generó cuestionamientos a nivel político y diplomático.

A ello se sumó la difusión de una entrevista en la que abordó la misma temática, la cual no habría contado con autorización de Cancillería, según trascendió.

En medio del debate, la académica mapuche y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, salió públicamente en respaldo de la diplomática y de la causa rapanui.

A través de su cuenta de X, sostuvo que “la libre determinación de los pueblos indígenas forma parte del derecho internacional”, enmarcando la discusión en estándares jurídicos reconocidos a nivel global.

Loncón además apeló directamente a las instituciones del país, señalando: “Insto al Estado y a los partidos políticos a garantizar los derechos fundamentales de una mujer indígena que ejerce un cargo público”, subrayando la dimensión de derechos humanos del caso.

