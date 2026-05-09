Incautan casi una tonelada de marihuana en la Ruta 5: droga iba oculta en sacos de cemento rumbo a la RM

Durante este sábado, Carabineros concretó un operativo antidrogas en la región de Coquimbo, tras interceptar un camión que transportaba casi una tonelada de marihuana procesada con destino a la zona centro del país.

El procedimiento fue resultado de una investigación coordinada entre la Tenencia La Herradura y el OS7, que permitió detectar el traslado de la droga por la Ruta 5. La sustancia era ocultada entre sacos de cemento , lo que buscaba evitar su detección durante controles carreteros.

El hallazgo se concretó gracias al apoyo de tecnología policial y al trabajo de los perros antidrogas Spot y Franco, quienes alertaron sobre la presencia de sustancias ilícitas entre la carga. A partir de ello, Carabineros inició la revisión del camión, encontrando paquetes ocultos entre los áridos.

“Gracias a un intenso trabajo investigativo desarrollado por carabineros especializados del OS7 y la Tenencia La Herradura, se logró interceptar el tráfico de casi una tonelada de droga que era trasladada en un camión a través de la Ruta 5 al sur. Estamos hablando de casi once mil millones de pesos en droga que evitamos que llegara a los barrios de la Región Metropolitana, zona que era el destino de las sustancias”, señaló el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata.

Para retirar la droga fue necesario un operativo prolongado, que incluyó el uso de una grúa para descargar los sacos. En total, se incautaron 976 kilos de marihuana elaborada, distribuidos en 33 paquetes rectangulares que contenían múltiples envoltorios en su interior.

Desde el Gobierno destacaron el resultado del operativo, señalando que este tipo de procedimientos permite evitar la circulación de drogas en sectores urbanos y reforzar la seguridad en los territorios.