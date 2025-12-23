Contraloría obliga a Minsal publicar íntegro el decreto que suma tres nuevas patologías al GES: conoce cuáles son

La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio de Salud a publicar de manera íntegra el decreto que incorpora tres nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), luego de constatar que la cartera solo difundió un extracto en el Diario Oficial.

El organismo fiscalizador concluyó que, al tratarse de una norma de aplicación general y con impacto en un número indeterminado de personas, su divulgación completa es obligatoria para asegurar transparencia y pleno conocimiento de los derechos.

En su advertencia, la contralora general, Dorothy Pérez, fue explícita al señalar que “no se advierte que exista una disposición que autorice la publicación en extracto del decreto (…) en circunstancias que contiene regulaciones que afectan a un número indeterminado de personas, por lo que su publicación íntegra resulta obligatoria”.

El decreto completo

Si bien desde la Contraloría aclararon que esta situación no afecta la entrada en vigencia del decreto, el episodio evidenció las dificultades que tuvo su tramitación.

El decreto —que aún no ha sido publicado completamente— incorpora el tratamiento posterior al alta por cirrosis hepática, la hospitalización de menores de 15 años con depresión grave y la cesación del consumo de tabaco en mayores de 25 años, con terapia farmacológica y apoyo psicológico.

Asegurar continuidad de cuidados

Al presentar estas medidas, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, subrayó que “la cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile” y remarcó que el nuevo enfoque busca asegurar continuidad de cuidados.

Sobre salud mental infantil, afirmó que es “una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”, mientras que respecto al tabaquismo sostuvo que “incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”.