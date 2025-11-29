;

Crecen a 28 mil los funcionarios de Gobierno involucrados en mal uso de licencias médicas: 23 mil siguen en servicio

La Dipres también estimó que recibieron más de $36 mil millones en remuneraciones durante los periodos de ausencia.

Javier Méndez

Abuso de licencias médicas

Abuso de licencias médicas / Cristofer Devia/ Uno noticias

Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), actualizado al 15 de octubre, reveló que ya son 28.028 los funcionarios del Gobierno, entre ministerios y servicios públicos, que registran viajes al extranjero mientras mantenían una licencia médica activa. La cifra anterior, informada en septiembre, llegaba a 27.778 trabajadores.

Este levantamiento se originó a partir del reporte elaborado en mayo por la Contraloría General de la República, que consolidó antecedentes de distintos organismos públicos a través del sistema de Información Circularizada (CIC), donde se identificaron posibles irregularidades en el uso de licencias.

Según detalló la Dipres, el aumento respecto del reporte previo se debe principalmente a que se incorporaron nuevos casos provenientes de servicios públicos con presencia regional.

Los números dan cuenta que 23.140 de los funcionarios involucrados siguen actualmente en sus cargos, mientras que 4.888 ya no trabajan en el Estado. De estos últimos, 2.670 están sometidos a procesos administrativos, aun cuando dejaron sus puestos.

El reporte también identifica 25.810 trabajadores estatales cuyos antecedentes deben ser revisados mediante sumarios. Dentro de ese universo, un 35% corresponde a salidas del país durante la licencia, 1% a casos vinculados a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, y 6% a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. Se suma un 23% asociado a visitas a casinos y un 30% por traslados al extranjero en servicios regionales.

De acuerdo con la Dipres, la duración promedio de las licencias cuestionadas es de 21,9 días. Además, estimó que, considerando las remuneraciones reportadas por los mismos organismos públicos, los funcionarios que enfrentarán sumarios habrían recibido $36.008 millones en pagos correspondientes a los períodos en que estuvieron ausentes.

“Es necesario recordar que los sumarios administrativos tienen etapas y plazos máximos legales, iniciando por una investigación de los hechos (20 días hábiles, prorrogables a 60); luego con la presentación de descargos (5 días hábiles, prorrogables en 5 días hábiles); rendición de prueba (hasta 20 días hábiles); e impugnación (5 días hábiles); sumado a otros plazos que se pueden fijar para la realización de diligencias”, expresó el organismo.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad