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Manchester City golea al Brentford y mantiene la Premier en suspenso

El equipo de Pep Guardiola se mantiene a dos puntos del Arsenal.

Felipe Romo

Manchester City golea al Brentford y mantiene la Premier en suspenso

El Manchester City no baja los brazos en la definición de la Premier League y derrotó 3-0 a Brentford como local. Los “Cityzens” se mantienen como escoltas con 74 puntos.

Jeremy Doku abrió la cuenta en los 60´, mientras que Erling Haaland (75´) y Omar Marmoush (90+2´) sentenciaron el marcador.

Ahora la responsabilidad la tendrá el Arsenal, que visitará al complicado West Ham United en Londres. Los “Gunners” mantiene una ventaja de dos puntos sobre su más cercano perseguidor, pero una derrota podría comprometer su carrera al título.

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El podio de la liga inglesa la cierra el Manchester United, que igualó sin goles con el Sunderland y se mantiene seis puntos por encima del cuarto lugar ocupado por Liverpool, que también empató ante Chelsea.

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