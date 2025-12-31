;

VIDEOS. Incendio estructural en bodegas de San Bernardo genera gran columna de humo

Bomberos trabaja en el control de las llamas registradas en el límite con Lo Espejo, mientras se evacúa a trabajadores y se aplican desvíos de tránsito.

Martín Neut

Matías Castillo

Incendio bodegas comuna de Lo Espejo

01:30

Un incendio se registró durante la tarde de este miércoles en un conjunto de bodegas ubicadas en la comuna de San Bernardo, en el límite con Lo Espejo, en la región Metropolitana.

La emergencia se concentró en el sector de Camino San Esteban con avenida Lo Espejo y dio origen a una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital. Las llamas alcanzan los 15 metros, entregando una imagen impactante.

De acuerdo con la información disponible, aún no se han determinado las causas del siniestro ni el tipo de mercadería almacenada en las instalaciones, las que pertenecerían a empresas del rubro retail.

Hasta el lugar concurrieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos, que trabajan para controlar el fuego debido al riesgo de propagación a recintos colindantes.

Como medida preventiva, los trabajadores fueron evacuados y, hasta ahora, no se han reportado personas lesionadas. A raíz de la emergencia, se implementaron restricciones de tránsito y desvíos en el cruce de Camino San Esteban con avenida Lo Espejo.

