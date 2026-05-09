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“Tsunami” de indicaciones a Ley de Reconstrucción: oposición se divide por ofensiva parlamentaria

Mientras algunos sectores defienden la estrategia para frenar la megareforma, otros advierten que las declaraciones de Jaime Araya no representan a toda la oposición.

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO / VICTOR HUENANTE

La tensión política por el proyecto de Reconstrucción del Gobierno escaló este viernes luego de que sectores de la oposición defendieran su derecho a presentar cientos de indicaciones a la iniciativa impulsada por el Presidente José Antonio Kast, pese a las acusaciones de “boicot legislativo” realizadas desde La Moneda.

La controversia surgió tras los dichos del diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien anticipó un “tsunami” de indicaciones al proyecto, cifra que algunos parlamentarios estiman podría superar las 2 mil enmiendas.

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Desde el oficialismo acusaron una estrategia destinada a retrasar la tramitación de la reforma, mientras en la propia oposición aparecieron diferencias sobre el tono y alcance de la ofensiva parlamentaria.

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El diputado Luis Cuello defendió la facultad de presentar modificaciones y acusó al Ejecutivo de impulsar una reforma “regresiva” bajo una discusión acelerada. En la misma línea, legisladores del Frente Amplio aseguraron que el ingreso masivo de indicaciones busca abrir un debate más amplio sobre el contenido del proyecto, indicó Emol.

La diputada Lorena Fries sostuvo que las indicaciones son una herramienta democrática frente a las advertencias del Gobierno de avanzar vía decretos si la iniciativa fracasa en el Congreso. Desde el Frente Amplio también cuestionaron que el Ejecutivo intente limitar la discusión legislativa.

Sin embargo, no todos los sectores opositores respaldaron la idea de un “tsunami”. El diputado Carlos Bianchi afirmó que declaraciones como las de Araya fueron personales y no representan a toda la bancada PPD-Independientes. La Democracia Cristiana, en tanto, anunció que presentará cerca de 30 indicaciones enfocadas en corregir aspectos específicos del proyecto y no en dilatar su avance.

En paralelo, el debate sumó un nuevo flanco tras conocerse que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue citado a declarar como testigo en el caso de colusión de casinos. Desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre posibles inhabilidades políticas en medio de la discusión de la reforma.

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