Alexis Sánchez volvió a ser clave en la remontada del Sevilla y así reaccionó su DT: “Ha estado...”

Este sábado, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo consiguió un decisivo triunfo por 2-1 sobre el Espanyol en su lucha por evitar el descenso en La Liga. El defensa chileno jugó desde el arranque, mientras que el tocopillano ingresó en el segundo tiempo y fue clave en la victoria.

El delantero nacional marcó un gol que fue anulado por el VAR por una posición de adelanto, pero tuvo su redención en los minutos finales, cuando aportó una asistencia para Akor Adams, quien marcó en los descuentos (90+1’) para darle tres puntos de oro al cuadro andaluz.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico del Sevilla, Luis García Plaza, valoró la remontada de su equipo y destacó el ingreso del goleador histórico de La Roja.

“Era muy injusto perder. Ganar era épica, pero no merecíamos perder. No estábamos muy bien, pero ellos no han hecho nada para llevarse el partido. La forma del primer gol nos levanta. Esa manera de irse para arriba, con arresto", comenzó señalando el DT.

En esa línea, el estratega español resaltó la reacción de sus dirigidos para dar vuelta el marcador y añadió: “Han creído y los cambios han salido bien. Juanlu ha estado enorme, Oso, Akor con el gol. Alexis ha estado fenomenal”.

“Era el arranque soñado de la segunda parte, como el otro día tras entrar Alexis Sánchez al descanso. Su gol (anulado por fuera de juego) viene de una jugada de mala suerte, pero el momento clave es el gol de Andrés Castrín”, complementó.

Finalmente, García Plaza abordó la pelea por zafar del descenso y pidió mesura pese a las dos victorias consecutivas del Sevilla. “Hemos dado un paso, pero no está hecho. Si el miércoles no puntuamos en Villarreal, seguro que algunos nos van a pasar. Yo creo que el que haga 43 se salva”, cerró.