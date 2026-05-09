Abogado de Joaquín Lavín León tras primera noche en prisión preventiva: “Está tranquilo”

El abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, entregó detalles sobre el estado del exdiputado tras pasar su primera noche en prisión preventiva, asegurando que el exparlamentario “está tranquilo” pese al complejo escenario judicial que enfrenta.

Durante la mañana de este sábado, el defensor visitó a Lavín León en el recinto penitenciario anexo Capitán Yáber, donde abordó tanto las condiciones en las que se encuentra como la estrategia que impulsará la defensa para revertir la medida cautelar.

En ese contexto, Bonacic sostuvo que “toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación sesgada como ha ocurrido hasta el día de hoy. Eso le da tranquilidad a mi representado”.

El abogado también explicó que el exdiputado permanece junto a otros imputados en situaciones similares, aunque reconoció el impacto que implica estar privado de libertad. “Está en un lugar con otras personas en situación análoga, en las mismas condiciones que él. Obviamente, no es grato estar privado de libertad”, afirmó.

Defensa cuestiona prisión preventiva y prepara apelación

El representante legal de Joaquín Lavín León insistió en que la prisión preventiva decretada por el tribunal es excesiva y aseguró que la defensa tiene la convicción de que no existen delitos acreditados en la investigación.

En esa línea, Bonacic enfatizó que “tenemos la firme convicción de que no se ha cometido delito alguno”, agregando que esta etapa corresponde todavía a una investigación preliminar. Asimismo, calificó la medida cautelar como “absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los antecedentes del caso”.

Respecto a los próximos pasos judiciales, el abogado confirmó que presentarán recursos para revertir la resolución. “Los recursos que se van a interponer serán puestos en el plazo que corresponde”, señaló.

Por ahora, el exdiputado aún no ha podido recibir visitas de familiares, ya que estos deben completar el proceso de enrolamiento exigido por Gendarmería, trámite que puede tardar hasta 48 horas antes de autorizar el ingreso al recinto penal.