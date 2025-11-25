;

Salud reporta bajas en listas de espera, pero cirugías pendientes vuelven a aumentar

Pese al avance informado por el Gobierno, más de 2 millones de usuarios siguen esperando atención.

El Ministerio de Salud informó una nueva actualización de las listas de espera, destacando que 2 millones de personas han egresado del sistema durante 2025, con 768 mil solo en el tercer trimestre.

Sin embargo, los especialistas piden cautela: las cifras globales siguen siendo altas y muestran que el problema está lejos de resolverse.

Según el balance presentado por la ministra Ximena Aguilera, hasta el 30 de septiembre hay 2.134.364 personas esperando una consulta nueva de especialidad y 365.118 en lista para una cirugía.

Esto equivale a más de 2,5 millones de prestaciones pendientes en el primer caso y 417 mil intervenciones en el segundo.

“Hay luces y sombras”

Estos resultados, para Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, no son suficientes:

“Es cierto que se atienden muchas personas, pero también ingresan más de las que salen. Por eso hoy siguen en listas 2,56 millones por especialidad y 415 mil por cirugía”, señaló, de acuerdo a La Tercera.

En esa línea, el académico advirtió que las causas estructurales no se han abordado, como la baja productividad del sistema, la falta de interoperabilidad y las limitaciones de la atención primaria.

Tiempos de espera: mejoras leves

La mediana de espera para una consulta de especialidad bajó de 264 a 242 días, mientras que para cirugías pasó de 297 a 264 días. Aunque hay avances, la tendencia muestra un estancamiento.

Finalmente, los especialistas coinciden en que la reducción real de las listas de espera requiere cambios estructurales, no solo más prestaciones realizadas.

