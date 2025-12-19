VIDEO. Los Tenores comentaron el primer refuerzo de Colo Colo y conversaron con Juan Cruz Real, nuevo DT de la UdeC
En el programa de este viernes, nuestros panelistas también supieron de los avances de la U de Chile con respecto a encontrar al entrenador que reemplace a Gustavo Álvarez.
En la edición de Los Tenores de este viernes 19 de diciembre, nuestros panelistas supieron del primer fichaje de Colo Colo y la decisión que tomó Blanco y Negro con respecto al puesto de lateral derecho.
Cristian Arcos, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron las palabras que entregó Renato Paiva acerca de la posibilidad que tiene de dirigir a la Universidad de Chile y la cancelada reunión de directores que tuvieron en Azul Azul.
Además, escucharon el fuerte emplazamiento de Sergio Jadue a Pablo Milad por su rol como dirigente y conversaron con Juan Cruz Real, nuevo entrenador de la Universidad de Concepción.
Revisa también:
Revive la edición de Los Tenores de este viernes 19 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.