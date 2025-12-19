;

Azul Azul posterga reunión extraordinaria hasta el lunes 22 de diciembre

Según información de ADN Deportes, el grupo liderado por Michael Clark buscará primero zanjar la salida de Gustavo Álvarez, la que quedaría zanjada este fin de semana.

Azul Azul posterga reunión extraordinaria hasta el lunes 22 de diciembre

Este viernes asomaba como clave para el futuro de la U de Chile, considerando el “ultimátum” que pesaba sobre el gerente deportivo del club, Manuel Mayo.

Todo pues la jornada de hoy era la agendada como el plazo final para resolver la salida de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, los directores de Azul Azul fueron notificados de la suspensión de la reunión extraordinaria agendada para este viernes.

Así las cosas, el lunes 22 de diciembre fueron citados para el desarrollo de esta citación, donde, esperan, se den detalles para el preacuerdo que llevará a la salida de Gustavo Álvarez, lo que quedaría listo este fin de semana.

Con dicha situación ya resuelta, se espera que la reunión de Azul Azul ya tenga las primeras definiciones con miras a la temporada 2026.

