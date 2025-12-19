;

La nueva poda que sacude a un club de Primera División: 11 jugadores dicen adiós para el 2026

A través de redes sociales, Deportes Limache comunicó la salida de once futbolistas cara a la próxima temporada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Limache tuvo una histórica temporada en 2025. El cuadro tomatero conservó la categoría en su primer en año en Primera División y casi alcanza la Copa Libertadores, tras caer agónicamente en la final de la Copa Chile ante Huachipato.

Pese a completar una buena campaña, el cuadro de la región de Valparaíso sorprendió en las últimas horas al anunciar la salida de once jugadores, que no continuarán en la institución de cara al 2026.

El listado está compuesto por Nicolás Peranic, Guillermo Pacheco, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yonathan Andía, Brian Torrealba, Francisco Romero, Yorman Zapata y Facundo Pons, quienes finalizaron sus contratos.

A estos nueve nombres se suman Dylan Portilla y Agustín Arce, quienes se encontraban a préstamo desde Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente. Ambos volantes cumplían con la norma Sub 21 para completar los minutos exigidos en el Campeonato Nacional y deberán retornar a sus clubes.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Facundo Pons. El delantero argentino arribó al cuadro limachino en el segundo semestre y fue una las piezas claves para evitar el descenso, convirtiendo 9 goles entre el torneo y la Copa Chile.

Con esto, Deportes Limache tendrá que rearmar casi por completo su plantel para la temporada 2026. El elenco dirigido por Víctor Rivero aún no suma refuerzos y deberá meterse de lleno en el mercado de fichajes para potenciar su plantel.

