Colo Colo cierra la búsqueda de un lateral derecho y define su agenda para la pretemporada 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó las principales conclusiones de la reunión de directorio de este viernes, valorando el acuerdo para ya tener al primer refuerzo de Colo Colo, Matías Fernández.

“Tiene una cláusula para que se pueda renovar un año más”, resaltó, junto con destacar que no buscarán otro lateral derecho en el mercado de fichajes.

“Le pedimos que clasificara las alternativas y la primera era Matías Fernández. Se cierra el tema del lateral derecho, pero repatriaremos a Jeyson Rojas. No tenemos más llegada de laterales derechos”, aseguró Aníbal Mosa, desestimando el sumar a Francisco Salinas.

También expresó la preocupación en Colo Colo respecto al futuro de Alan Saldivia. “Tenemos que tener una conversación con él para ver si se va a quedar, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va a estar dentro del club. Teniendo eso. Si se queda, iremos por un central zurdo. Si se va, iremos por un zurdo y un derecho”, resaltó.

La pretemporada de Colo Colo

Además, Aníbal Mosa aprovechó de detallar que el sábado 3 de enero de 2026 iniciarán los trabajos de cara a los próximos torneos para posteriormente trabajar en Pirque del 4 al 11 de enero.

“El 14 viajamos a Uruguay para los amistosos, que serán 15, 18 y 21 de enero”, resaltó.