;

“Una de las cosas que me ilusionó del proyecto fue poder armar un plantel con los jugadores que a mí me gustan”

En conversación con Los Tenores, Juan Cruz Real, nuevo entrenador de la Universidad Concepción, se refirió a su gran desafío de asumir el “Campanil” en su regreso a la Primera División luego de cinco años.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / MAURO PIMENTEL

La Universidad de Concepción regresa a la Primera División luego de cinco años y para ello ya concretó a su entrenador: Juan Cruz Real, argentino de 49 años que viene de dirigir a Belgrano de Córdoba.

Este viernes, en conversación con Los Tenores, el técnico se refirió a su llegada al Bio Bio, las ambiciones que tiene con el “Campanil” en su vuelta a la máxima categoría del fútbol chileno y el principal motivo que le hizo aceptar el proyecto.

Siempre fue una liga en la que me interesó trabajar, hubo posibilidades importantes anteriormente que no se pudieron concretar y, en este caso, me ofrecieron un proyecto que me parece ambicioso, debido a que veo una directiva que tiene ambición”, comenzó diciendo el DT.

Revisa también:

ADN

Acerca de que espera para la temporada entrante, afirmó: “No me gustan mucho las expectativas, porque al final no son lo que uno termina realizando. A veces, tener expectativas sea altas o bajas, no se terminan haciendo realidad, pero lo que si tenemos que tener, por más que el equipo haya ascendido este año, es tener una mentalidad ambiciosa y a partir de ahí armar un muy buen plantel

Además, entregó el principal motivo que lo llevó a firmar en la UdeC. “Creo que el club ya tomó una decisión con respecto al proyecto de Primera División. No voy a negar que una de las cosas que me ilusionó del proyecto fue poder armar un plantel con el tipo de jugadores que a mi me gustan. Los entrenadores llegamos a equipos y los planteles están ya armados, así que creo que esto es algo bueno”. cerró Juan Cruz Real.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad