“Una de las cosas que me ilusionó del proyecto fue poder armar un plantel con los jugadores que a mí me gustan”

La Universidad de Concepción regresa a la Primera División luego de cinco años y para ello ya concretó a su entrenador: Juan Cruz Real, argentino de 49 años que viene de dirigir a Belgrano de Córdoba.

Este viernes, en conversación con Los Tenores, el técnico se refirió a su llegada al Bio Bio, las ambiciones que tiene con el “Campanil” en su vuelta a la máxima categoría del fútbol chileno y el principal motivo que le hizo aceptar el proyecto.

“Siempre fue una liga en la que me interesó trabajar, hubo posibilidades importantes anteriormente que no se pudieron concretar y, en este caso, me ofrecieron un proyecto que me parece ambicioso, debido a que veo una directiva que tiene ambición”, comenzó diciendo el DT.

Acerca de que espera para la temporada entrante, afirmó: “No me gustan mucho las expectativas, porque al final no son lo que uno termina realizando. A veces, tener expectativas sea altas o bajas, no se terminan haciendo realidad, pero lo que si tenemos que tener, por más que el equipo haya ascendido este año, es tener una mentalidad ambiciosa y a partir de ahí armar un muy buen plantel”

Además, entregó el principal motivo que lo llevó a firmar en la UdeC. “Creo que el club ya tomó una decisión con respecto al proyecto de Primera División. No voy a negar que una de las cosas que me ilusionó del proyecto fue poder armar un plantel con el tipo de jugadores que a mi me gustan. Los entrenadores llegamos a equipos y los planteles están ya armados, así que creo que esto es algo bueno”. cerró Juan Cruz Real.