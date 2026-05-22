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Cuestionado futbolista de la U recibe inesperado elogio en Copa Libertadores: “Es un crack”

Tras el partido entre la UC y Barcelona, el arquero del cuadro ecuatoriano alabó a un jugador azul que hoy no pasa por un buen presente.

Daniel Ramírez

Cuestionado futbolista de la U recibe inesperado elogio en Copa Libertadores: “Es un crack”

Cuestionado futbolista de la U recibe inesperado elogio en Copa Libertadores: “Es un crack” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este jueves por la noche, Universidad Católica se impuso sobre Barcelona de Guayaquil y quedó como líder exclusivo del Grupo D de la Copa Libertadores.

Tras el partido, el arquero de Barcelona, José Contreras, llenó de elogios a un futbolista de Universidad de Chile. Se trata de Octavio Rivero, quien fue compañero de Contreras en el cuadro ecuatoriano.

“Rivero es un crack. Como jugador, ya saben todo lo que significa. Y además es una buena persona. Le va a dar muchas alegrías al fútbol chileno y a su equipo”, señaló el portero venezolano en la zona mixta del Claro Arena.

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Más allá de las alabanzas de José Contreras, la realidad es que Octavio Rivero atraviesa por un complejo presente en la U. El uruguayo lleva más de tres meses sin jugar debido a una lesión en su rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano.

El atacante charrúa llegó al cuadro azul como flamante refuerzo, pero apenas ha jugado dos partidos este 2026. Su larga ausencia y sus problemas físicos lo han llevado a convertirse en un jugador cuestionado por parte de los hinchas de Universidad de Chile.

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