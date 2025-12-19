Fue desechado por Colo Colo y ahora podría dar el gran salto de su carrera: lo quiere un gigante Brasil

Guillermo Paiva, delantero paraguayo con pasado en Colo Colo, podría dar el gran salto de su carrera. Tras su salida de los albos a fines del 2024, el atacante partió a Junior de Barranquilla y se alzó como una de las grandes figuras del cuadro colombiano, consagrándose campeón del Torneo Clausura 2025.

En la última temporada, el jugador de 28 años fue uno de los puntos más alto del “Tiburón” con un total de 52 partidos disputados, 12 goles y 7 asistencias, números que lo tienen en la órbita de un poderoso equipo de Brasil.

Según la información entregada por el periodista Bruno Pont, Botafogo preguntó por las condiciones de Paiva y está interesado en fichar al delantero, quien finalizó su préstamo con Junior y deberá volver a Olimpia, club dueño de su pase.

De hecho, el representante del exjugador del “Cacique”, Regis Marques, confirmó sondeos desde el fútbol brasileño. “Él termina su contrato de préstamo y vuelve a Olimpia, pero la idea es transferirlo por una venta”, dijo en diálogo con América Paraguay.

“Estoy hablando con 10 clubes, pero donde veo más firmeza sería de un equipo de Colombia y uno de Brasil”, agregó Marques.

Cabe recordar que Guillermo Paiva vistió la camiseta de Colo Colo durante todo el 2024, año en el que levantó el título del Campeonato Nacional y registró 47 partidos, 5 goles y 4 asistencias. La dirigencia de Blanco y Negro decidió no extender su préstamo y optó por fichar al cuestionado delantero uruguayo Salomón Rodríguez.