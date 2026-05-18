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PREVIA. Con un clásico a la vista y un juego postergado hasta junio: así se jugará la fecha 13 de la Liga de Primera

La nueva jornada de la Primera División se jugará, casi integramente, entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo.

Carlos Madariaga

Con un clásico a la vista y un juego postergado hasta junio: así se jugará la fecha 13 de la Liga de Primera

Con un clásico a la vista y un juego postergado hasta junio: así se jugará la fecha 13 de la Liga de Primera / MARCO MUGA

Ayer domingo finalizó la fecha 12 de la Liga de Primera, para lo cual ya muchos fanáticos proyectan la siguiente jornada.

Para ello, tras el feriado del jueves 21, el viernes 22 de mayo comenzará la actividad en torno a la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2026, donde Everton recibirá a Coquimbo Unido.

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El sábado 23 habrá tres partidos en agenda, donde destaca el choque entre Unión La Calera y Palestino.

En tanto, el domingo 24 se disputarán otros tres compromisos, con el clásico entre la UC y Colo Colo como el plato fuerte.

Eso sí, esta parte del torneo recién se completará el jueves 18 de junio, cuando en plena disputa del Mundial 2026, la U de Chile y O’Higgins se pongan al día tras la postergación de este partido por los compromisos del cuadro rancaguino en Copa Sudamericana.

La programación de la fecha 13 de la Liga de Primera

Viernes 22 de mayo

20:00 horas | Everton vs. Coquimbo Unido | Sausalito

Sábado 23 de mayo

12:30 horas | Audax Italiano vs. Cobresal | La Florida

15:00 horas | Ñublense vs. Universidad de Concepción | Nelson Oyarzún

20:00 horas | Unión La Calera vs. Palestino | Nicolás Chahuán

Domingo 24 de mayo

12:30 horas | Deportes Concepción vs. Huachipato | Ester Roa Rebolledo

15:00 horas | Deportes La Serena vs. Deportes Limache | La Portada

18:00 horas | Universidad Católica vs. Colo Colo | Claro Arena

Jueves 18 de junio

20:00 horas | Universidad de Chile vs. O’Higgins | Estadio Nacional

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