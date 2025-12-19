Directorio de Blanco y Negro aprueba el primer refuerzo de Colo Colo para 2026 / Sebastian Beltran Gaete

Este viernes se reunió el directorio de Blanco y Negro, con la misión de ya conformar el plantel de Colo Colo para 2026.

Al respecto, ya hay novedades en el “Cacique”, pues los integrantes de la orgánica aprobaron la primera incorporación.

Según información de ADN Deportes, el lateral Matías Fernández Cordero quedó listo para sumarse al cuadro albo, proveniente de Independiente del Valle de Ecuador como jugador libre.

Sin embargo, no hubo mayores avances en torno a los dos nombres del campeón, Coquimbo Unido, que han sido sondeados para sumarse a Colo Colo, con lo que, de momento, el central Bruno Cabrera y el lateral Francisco Salinas están lejos de llegar al Monumental.

Ahora habrá que esperar al martes 23 de diciembre cuando el directorio de Blanco y Negro vuelva a reunirse para avanzar en torno a llegadas y salidas para el elenco popular.