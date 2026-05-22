Revelan delicado estado de salud que enfrenta ex chica Rojo: lleva 10 días hospitalizada

Este viernes 22 de mayo, Chilevisión Noticias reveló que la exfigura de Rojo, fama contra fama, Katherine Orellana, está enfrentando un delicado estado de salud.

Según indicó el citado medio, la situación de la cantante durante las primeras jornadas fue especialmente crítica debido a que se habló de un presunto riesgo vital.

De acuerdo a CHV Noticias, Kathy Orellana se encontraría hospitalizada debido a una peritonitis.

A finales de marzo, Orellana subió un video donde sorprendió a sus fanáticos por el estado físico que lució durante las vacaciones que se tomó junto con Rodrigo Díaz.