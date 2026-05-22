Un incendio afecta la tarde de este viernes al supermercado Súper Oferta, ubicado en Avenida Pulmahue, en la comuna de Padre Las Casas, generando una densa columna de humo visible desde distintos sectores de Temuco.

De acuerdo a los primeros reportes difundidos en redes sociales, las llamas comenzaron al interior del recinto comercial emplazado en la intersección de Pulmahue con La Quebrada.

Hasta el lugar concurrieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco, entre ellas B-6, B-4, B-3, además de unidades de materiales peligrosos y comando, para combatir la emergencia.

Por ahora no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas del siniestro, mientras equipos de emergencia mantienen el procedimiento en desarrollo.