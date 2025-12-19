A Renato Paiva le preguntan por la opción de dirigir a la U y su respuesta sorprende: “Ningún entrenador puede...”

Universidad de Chile vive días decisivos para definir a su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026. Aunque la salida de Gustavo Álvarez aún no se oficializa, los azules están en plena búsqueda de un estratega y uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el de Renato Paiva.

Si bien el técnico portugués fue vinculado a la selección de Perú, este viernes rompió el silencio y se refirió directamente a la posibilidad de dirigir a la U, dejando un mensaje que llena de ilusión a los azules con su posible arribo al CDA.

En una entrevista con el medio luso A Bola, Paiva reconoció el interés por calzarse el buzo azul y declaró: "Como saben, estuve en esa parte del mundo, que es Sudamérica y Centroamérica, y estoy trabajando allí. Es normal que este trabajo llame la atención de los responsables".

“Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy importante en el panorama sudamericano. Es un club que lucha constantemente por ser campeón, y por supuesto eso siempre atrae a un entrenador“, añadió.

En esa línea, el ex DT de Botagofo sostuvo: “Me gustan los grandes retos, pero lo único que puedo decir ahora es que es un club muy grande, y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes”.

Renato Paiva descarta la opción de dirigir a una selección

Por otro lado, el estratega de 55 años reconoció que fue sondeado por una selección nacional, pero dejó en claro que hoy no es su prioridad: “Entrenar. Mi vida gira en torno a ello (...) Incluso puedo decir que me propusieron entrenar a una selección nacional".

“No lo puedo decir. No es europea, es de Sudamérica. Pero me siento demasiado joven para entrenar a una selección nacional, aún es muy pronto. Lo que quiero es entrenar todos los días, tener partidos. Eso es lo que me desafía", sentenció.