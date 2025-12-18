VIDEO. Los Tenores, entre los cruces de los clubes chilenos en copas internacionales y el diálogo con el director de O’Higgins
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron las novedades del mercado de fichajes de Colo Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
En la edición de Los Tenores de este jueves 18 de diciembre, nuestros panelistas conocieron los cruces de los equipos chilenos en la fases previas de Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Cristian Arcos, Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas escucharon la opinión de un ex dirigido por Renato Paiva sobre su trabajo, entrenador que corre con ventaja para reemplazar a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile y supieron del jugador que los azules quieren arrebatarle a su rival en Sudamericana.
Además, escucharon las palabras de Aníbal Mosa por el presente de Colo Colo, las novedades en la mercado de la Universidad Católica y conversaron con Matías Ahumada, director de O’Higgins.
