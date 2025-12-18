En la edición de Los Tenores de este jueves 18 de diciembre, nuestros panelistas conocieron los cruces de los equipos chilenos en la fases previas de Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Cristian Arcos, Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas escucharon la opinión de un ex dirigido por Renato Paiva sobre su trabajo, entrenador que corre con ventaja para reemplazar a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile y supieron del jugador que los azules quieren arrebatarle a su rival en Sudamericana.

Además, escucharon las palabras de Aníbal Mosa por el presente de Colo Colo, las novedades en la mercado de la Universidad Católica y conversaron con Matías Ahumada, director de O’Higgins.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 18 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.