La U de Chile acerca posiciones para sumar de refuerzo a un jugador de su rival en Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La U de Chile deberá enfrentar a Palestino por la primera fase de la Copa Sudamericana, a partido único, en el Estadio Nacional.

Sin embargo, ya hay una batalla entre ambos clubes a nivel del mercado de fichajes.

Todo pues, pese a las especulaciones respecto de que Sebastián Pérez pudiera llegar al cuadro azul, es otro nombre árabe por el cual han ido avanzando.

Según información de ADN Deportes, la gerencia deportiva de Azul Azul ya tuvo contactos para expresar el interés real del club para sumar a Joe Abrigo.

El mediocampista de 30 años tiene contrato vigente en Palestino, pero la chance de que pueda irse a la U de Chile no ha sido desestimada, aunque las cosas podrían cambiar considerando que el sorteo emparejó a ambos clubes en Copa Sudamericana.

¿Y el técnico?

La situación de Joe Abrigo está supeditada a la confirmación del nuevo entrenador de la U de Chile.

Según información de ADN Deportes, en Azul Azul ya dan por sentado que no obtendrán los 1,2 millones de dólares que contempla la cláusula de salida de Gustavo Álvarez.

El gerente deportivo del club, Manuel Mayo, tiene plazo hasta este viernes para zanjar la salida del DT argentino.

En cuanto a su reemplazante, ya se desestimó la chance de que Martín Anselmi lo sustituya. “Paqui” Meneghini también se baja de la puja ante su inminente renovación por O’Higgins, con lo que el portugués Renato Paiva surge como la primera opción.