La UC define el futuro de Jhojan Valencia y otros dos jugadores para el 2026: anuncio oficial

El elenco cruzado confirmó un importante movimiento en torno a la conformación de su plantel para la temporada 2026.

Universidad Católica sigue tomando decisiones claves en la conformación de su plantel para la temporada 2026. Con el desafío de la Copa Libertadores en el horizonte, la dirigencia de los cruzados oficializó este jueves la renovación de tres jugadores.

A través de redes sociales, el cuadro precordillerano comunicó que Jhojan Valencia, Eugenio Mena y Darío Melo seguirán en el equipo de Daniel Garnero, sumándose a las renovaciones ya confirmadas de Fernando Zampedri, Branco Ampuero y Gary Medel.

El caso de Valencia quizás es el más relevante para la UC. Hace pocos días, el propio volante colombiano puso en duda su continuidad en el club e incluso no descartó partir al extranjero en medios de sus negociaciones con la dirigencia.

Sin embargo, todo llegó a buen puerto en las últimas horas. El mediocampista de 29 años alcanzó a un acuerdo para mejorar su condición contractual y finalmente se quedará en San Carlos de Apoquindo, donde se convirtió en una pieza clave desde la llegada de Garnero.

