El disímil destino de Claudio Aquino y Salomón Rodríguez para el 2026 de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo intenta ordenar lo desembolsado en refuerzos para una temporada 2025 que no fue como se esperaba en el Monumental.

Al respecto, las críticas están en torno a dos nombres sobre los cuales había altas expectativas: Claudio Aquino y Salomón Rodríguez.

En el caso del volante argentino, llegaba precedido del rótulo de mejor jugador de la temporada 2024 en el torneo trasandino, pero su nivel no fue el esperado, con 6 goles en 41 partidos.

Según información de ADN Deportes, pese a las críticas a su rendimiento, Claudio Aquino no se movería del Monumental.

De hecho, el mediocampista viajó a Argentina y ya volvió a suelo nacional, ya esperando la pretemporada teniendo contrato vigente.

En cambio, otro de los jugadores que llegaron a reforzar a Colo Colo y que no rindió, el uruguayo Salomón Rodríguez, quien apenas sumó 3 goles en 27 partidos, no está contemplado para 2026.

Tras desembolsar 1,2 millones de dólares por el charrúa, la intención en Pedreros es acordar un préstamo con opción de compra, pero todavía no han podido encontrar un elenco interesado en el delantero.