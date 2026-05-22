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Caso Isidora: cuando no cumplir un régimen de visitas puede evitar un riesgo

Tras la muerte de la menor que cayó desde un piso 11, especialistas advierten que el incumplimiento de un régimen de visitas puede estar justificado cuando existen ciertos antecedentes o situaciones.

ADN Radio

Caso Isidora: cuando no cumplir un régimen de visitas puede evitar un riesgo

Caso Isidora: cuando no cumplir un régimen de visitas puede evitar un riesgo / mrs

La muerte de Isidora, una niña de dos años que cayó desde un piso 11 en Las Condes, volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿Qué sucede cuando un niño, niña o adolescente está expuesto a situaciones de riesgo, pero existe un régimen de visitas que debe cumplirse?

El caso que hoy está siendo investigado, abre una discusión que va más allá de lo penal y entra de lleno en el ámbito del derecho de familia: la responsabilidad de los padres y los límites de estos acuerdos.

En ADN Te Escucha, Angela Masson, abogada jefa del área de familia de GrupoDefensa.cl, explicó que sí existen situaciones en que un padre o madre puede negarse a cumplir con el régimen de visitas, pero no de forma arbitraria.

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De hecho, ejemplificó con casos donde existen condiciones acordadas como la instalación de mallas de seguridad, que no se cumplen: “Si no tengo certeza de que esas medidas están implementadas, puedo no cumplir con el régimen, pero debo ponerlo en conocimiento del tribunal”, explicó.

En esa línea, uno de los puntos más relevantes es que estas decisiones no pueden tomarse en soledad: deben ser respaldadas y evaluadas por la justicia, justamente para evitar conflictos mayores o decisiones que puedan afectar la integridad del menor.

Un llamado que puede salvar vidas

Otro error frecuente, y que suele escalar los conflictos familiares, es mezclar el régimen de visitas con el pago de la pensión de alimentos. “Son derechos completamente distintos: el no pago de la pensión no puede interferir en el derecho del niño a relacionarse con su padre o madre”, enfatizó Masson.

Además, insistió “Lo más importante es dejar los acuerdos por escrito, porque las condiciones cambian y eso entrega orden, sobre todo cuando hay niños pequeños”, sostuvo.

El llamado, entonces, es claro: no improvisar. Porque cuando se trata de niños, las decisiones tardías o mal gestionadas no solo generan conflictos legales, sino que pueden tener consecuencias irreversibles.

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