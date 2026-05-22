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Polémica por publicación de Hacienda: tuit del ministerio recibe advertencia en Twitter y genera crítica política

El post compara impuestos empresariales entre Chile y EE.UU., pero omitía tributos estatales estadounidenses.

Nelson Quiroz

Agencia Uno Captura

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Una fuerte polémica generó una publicación del Ministerio de Hacienda en redes sociales, luego de que la propia plataforma X/Twitter añadiera una advertencia comunitaria por considerar que el mensaje entregaba información incompleta sobre la carga tributaria en Chile y Estados Unidos.

La controversia surgió tras un video difundido por la cartera encabezada por el ministro Jorge Quiroz, donde se afirmaba que “Chile cobra más impuestos a las empresas que Estados Unidos”, comparando la tasa corporativa chilena de 27% con el impuesto federal estadounidense de 21%.

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18 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

El mensaje añadía que esa diferencia provocaba que muchas empresas prefirieran invertir fuera del país, vinculando el argumento al denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”.

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Sin embargo, usuarios de la plataforma incorporaron una nota de contexto señalando que la comparación omitía los impuestos estatales que existen en Estados Unidos. Según la aclaración, además del 21% federal, los distintos estados aplican tributos corporativos adicionales que elevan la tasa promedio combinada a cerca de 25,7%, cifra similar a la chilena.

Las críticas desde la oposición no tardaron en aparecer. El diputado PS Juan Santana acusó al Gobierno de realizar una comparación “metodológicamente tramposa” y anunció que oficiará al Ministerio de Hacienda para solicitar aclaraciones sobre la metodología utilizada.

El parlamentario sostuvo además que el sistema tributario estadounidense contempla doble tributación, a diferencia del modelo chileno parcialmente integrado.

En la misma línea, la diputada del PC Irací Hassler calificó el mensaje como “tramposo” y acusó que se omitió deliberadamente información relevante sobre la estructura tributaria estadounidense. La exalcaldesa agregó que la rebaja tributaria aplicada en Estados Unidos en 2017 no produjo el auge económico prometido y sí contribuyó al aumento del déficit fiscal.

A las críticas se sumó, entre otros, la parlamentaria del Frente Amplio, Gael Yomans, y el exministro de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, quien acusó al Ejecutivo de impulsar una estrategia comunicacional basada en “fake news” y pidió la intervención de la Contraloría General de la República.

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