“Tuve a Renato Paiva como DT y es muy exigente; creo que le iría muy bien a la U de Chile”

“Me gustaría ser dirigido nuevamente por Paiva. Tuvimos una buena amistad y el respeto siempre ha estado”, comentó Jorge Pinos, actual portero de Cobresal.

Renato Paiva es uno de los nombres que baraja la dirigencia de Universidad de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez de cara a la temporada 2026.

El técnico portugués, de 55 años, registra pasos por las bancas de Fortaleza, Botafogo, Bahía, Toluca, León e Independiente del Valle. En este último equipo dirigió al actual arquero de Cobresal, Jorge Pinos, quien conversó con ADN Deportes y llenó de elogios al entrenador europeo.

“Tuve a Paiva como DT y puedo decir que él es un entrenador muy exigente en todos los aspectos. Es analítico, te enseña datos del rival para que sepas cómo competir el día del partido”, señaló el guardameta ecuatoriano.

“Cuando Paiva llegó a Independiente del Valle, nos aportó muchísimo. Lastimosamente yo me lesioné en ese tiempo, pero él siempre estuvo pendiente de mí y me motivaba para recuperarme”, agregó.

“Paiva es un entrenador muy capacitado. Creo que le iría muy bien en la U, y también le haría bien al fútbol chileno”, aseguró el golero de Cobresal.

Por último, Jorge Pinos confesó: “Me gustaría ser dirigido nuevamente por Paiva. Tuvimos una buena amistad y el respeto siempre ha estado. Si en su momento se da la oportunidad de volver a trabajar con él, yo encantado”.

