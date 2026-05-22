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VIDEO. Periodista deportiva ecuatoriana vive angustiante episodio en plena cobertura en Chile: “Miren lo que pasó”

La comunicadora de DSports, María José Flores, denunció que fue víctima de un intento de robo mientras realizaba una cobertura por el partido entre Universidad Católica y Barcelona por la Copa Libertadores.

Bastián Lizama

Instagram @majosefloresm

Instagram @majosefloresm

La periodista ecuatoriana de DSports, María José Flores, denunció en sus redes sociales que sufrió un intento de robo durante su visita a Chile, mientras realizaba una cobertura por el partido entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026.

La comunicadora, que se encontraba en el país por motivo del partido, fue víctima del incidente junto a su padre. El hecho quedó registrado en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Según relató la propia periodista, el intento ocurrió mientras grababa un video en la vía pública. En las imágenes se observa cómo una motocicleta se acerca despacio y el conductor intenta arrebatarle el celular de las manos.

La periodista estaba conversando con su padre cuando se produjo el hecho. Afortunadamente, el ladrón perdió el equilibrio y el celular cayó al suelo, por lo que no logró concretar el robo.

“Uy papi, casi nos roban”, se escucha decir a Flores en el registro. Posteriormente, compartió el video en sus redes sociales y reflexionó sobre lo sucedido: “Yo solo estaba grabando tranquila y miren lo que pasó... Por suerte se cayó y pude recuperarlo, pero me dejó pensando muchísimo lo vulnerables que estamos a veces. Hay que tener cuidado en cualquier parte del mundo”.

A pesar del incidente, la periodista continuó con su labor profesional y siguió compartiendo contenido de la cobertura del partido entre Universidad Católica y Barcelona, que acabó con un triunfo por 2-0 para el elenco cruzado en el Claro Arena.

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