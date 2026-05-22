La periodista ecuatoriana de DSports, María José Flores, denunció en sus redes sociales que sufrió un intento de robo durante su visita a Chile, mientras realizaba una cobertura por el partido entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026.

La comunicadora, que se encontraba en el país por motivo del partido, fue víctima del incidente junto a su padre. El hecho quedó registrado en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según relató la propia periodista, el intento ocurrió mientras grababa un video en la vía pública. En las imágenes se observa cómo una motocicleta se acerca despacio y el conductor intenta arrebatarle el celular de las manos.

La periodista estaba conversando con su padre cuando se produjo el hecho. Afortunadamente, el ladrón perdió el equilibrio y el celular cayó al suelo, por lo que no logró concretar el robo.

“Uy papi, casi nos roban”, se escucha decir a Flores en el registro. Posteriormente, compartió el video en sus redes sociales y reflexionó sobre lo sucedido: “Yo solo estaba grabando tranquila y miren lo que pasó... Por suerte se cayó y pude recuperarlo, pero me dejó pensando muchísimo lo vulnerables que estamos a veces. Hay que tener cuidado en cualquier parte del mundo”.

A pesar del incidente, la periodista continuó con su labor profesional y siguió compartiendo contenido de la cobertura del partido entre Universidad Católica y Barcelona, que acabó con un triunfo por 2-0 para el elenco cruzado en el Claro Arena.