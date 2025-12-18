;

Aníbal Mosa revela la gran prioridad de Colo Colo en el mercado de fichajes: “Estamos preocupados de...”

El presidente de Blanco y Negro adelantó que este viernes se definirán a los primeros refuerzos del “Cacique”.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes 19 de diciembre, se llevará a cabo una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se espera que se confirmen a los primeros refuerzos de Colo Colo para la temporada 2026.

En la antesala del encuentro, el presidente de la concesionaria, Ánibal Mosa, atendió a los medios y confirmó que mañana se tomarán las primeras definiciones en torno a la conformación del plantel del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Consultados por los eventuales fichajes de Matías Fernández y Damián Pizarro, el timonel de los albos fue cauto y sostuvo: “No les puedo adelantar nada, porque es un tema que se va a ver mañana en el directorio”.

“Lo único que les puedo decir es que estamos trabajando, hemos tenido reuniones todos los días con nuestro gerente deportivo, con nuestro gerente general, con nuestros scouting y estamos haciendo la pega que hay que hacer", añadió.

La prioridad de Colo Colo en el mercado

En esa misma línea, Mosa aclaró que “los puestos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás, primero que nada. Una vez que tengamos la reunión con los directores, que son los primeros que tienen que enterarse, se lo haremos saber a la opinión pública”.

El presidente de Blanco y Negro también tuvo palabras para el técnico Fernando Ortiz. “Está muy bien, está tranquilo, hemos hablado todos los días con él. Está al tanto de los trabajos que se están haciendo, así que estamos bien", afirmó.

Además, descartó ofertas concretas por Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. “Nada, nada hasta el momento”, señaló. Asimismo, fue tajante respecto a la continuidad de Arturo Vidal: “Arturo tiene contrato vigente, como todo el resto”.

“El día 3 de enero llegará todo el equipo. Ya tenemos listo nuestro lugar de concentración que va a ser en Pirque. También tenemos definidos partidos amistosos, así que mañana podremos dar mayores antecedentes", sentenció Aníbal Mosa.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad