Aníbal Mosa revela la gran prioridad de Colo Colo en el mercado de fichajes: “Estamos preocupados de...”

Este viernes 19 de diciembre, se llevará a cabo una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se espera que se confirmen a los primeros refuerzos de Colo Colo para la temporada 2026.

En la antesala del encuentro, el presidente de la concesionaria, Ánibal Mosa, atendió a los medios y confirmó que mañana se tomarán las primeras definiciones en torno a la conformación del plantel del “Cacique”.

Consultados por los eventuales fichajes de Matías Fernández y Damián Pizarro, el timonel de los albos fue cauto y sostuvo: “No les puedo adelantar nada, porque es un tema que se va a ver mañana en el directorio”.

“Lo único que les puedo decir es que estamos trabajando, hemos tenido reuniones todos los días con nuestro gerente deportivo, con nuestro gerente general, con nuestros scouting y estamos haciendo la pega que hay que hacer", añadió.

La prioridad de Colo Colo en el mercado

En esa misma línea, Mosa aclaró que “los puestos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás, primero que nada. Una vez que tengamos la reunión con los directores, que son los primeros que tienen que enterarse, se lo haremos saber a la opinión pública”.

El presidente de Blanco y Negro también tuvo palabras para el técnico Fernando Ortiz. “Está muy bien, está tranquilo, hemos hablado todos los días con él. Está al tanto de los trabajos que se están haciendo, así que estamos bien", afirmó.

Además, descartó ofertas concretas por Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. “Nada, nada hasta el momento”, señaló. Asimismo, fue tajante respecto a la continuidad de Arturo Vidal: “Arturo tiene contrato vigente, como todo el resto”.

“El día 3 de enero llegará todo el equipo. Ya tenemos listo nuestro lugar de concentración que va a ser en Pirque. También tenemos definidos partidos amistosos, así que mañana podremos dar mayores antecedentes", sentenció Aníbal Mosa.