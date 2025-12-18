Director de O’Higgins aborda la opción de Eduardo Vargas y responde al interés de Colo Colo por Juan Ignacio Díaz: “Él es un jugador extraordinario”

Matías Ahumada, director de O’Higgins, conversó con Los Tenores de ADN y compartió sus sensaciones tras conocer el rival de su equipo en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes enfrentarán a Bahía de Brasil.

“Nos reunimos y vimos el sorteo acá en el Monasterio Celeste. Fue un lindo momento, porque el club hace mucho tiempo no participa de la Copa Libertadores. Queremos hacerlo de buena manera”, señaló el timonel del cuadro rancagüino.

Además, abordó las negociaciones con Francisco Meneghini para que siga siendo el DT del equipo, aunque el técnico interesa en la U. de Chile. “Cuando uno renueva a cualquier trabajador hay que hacer un nuevo contrato y eso tiene requisitos. En el caso del cuerpo técnico, suele demorarse un poco más. Estamos en el debido proceso y cuando esté todo listo lo vamos a comunicar por las redes sociales del club”, comentó Matías Ahumada.

En la misma línea, se refirió a la situación del central argentino Juan Ignacio Díaz, quien está en la carpeta de Colo Colo. “Juani ya terminó contrato con O’Higgins y ahora está en evaluación. Nosotros tenemos unas opciones y eso es lo que hay que evaluar. Él es un jugador extraordinario, fue capitán del equipo y acá siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos, por lo que dejó como deportista y como persona”, afirmó.

Más declaraciones de Matías Ahumada en Los Tenores

La opción de Eduardo Vargas en este mercado: “No me cierro a ninguna posibilidad. Si un día necesitas al jugador, vas a intentar traerlo, pero no puedes decir que no necesitas al jugador, porque después él va a decir ‘en O’Higgins no me quieren’, y eso no es cierto. Nosotros evaluamos todo de acuerdo a los objetivos del club”.

La situación de Matías Lugo, una de las figuras de O’Higgins: “Su pase le pertenece a Argentinos Juniors, él estuvo a préstamo en O’Higgins. A mí me encanta Lugo, pero las charlas tienen que ser con la gente de Argentinos Juniors, y ellos también tienen que tomar decisiones”.

La salida del goleador Maximiliano Romero: “Él finalizó su vínculo con el club. Estaba cedido por Argentinos Juniors. Ellos hicieron una excepción con nosotros, porque no tenían en el radar mandar a Maxi al fútbol chileno. Al jugador le encantó Rancagua, O’Higgins y el grupo”.

Posibles ofertas por jugadores de O’Higgins: “Por ahora no han llegado ofertas concretas por jugadores del club. Sí hay intereses, sondeos, gente que pregunta, pero como no son concretas, no merecen mi mención”.