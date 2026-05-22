Aparece clítoris gigante en Providencia: esta es la razón de la intervención que sorprendió a los transeúntes

Una inusual intervención llamó la atención este viernes en la comuna de Providencia, región Metropolitana. Esto, luego que cerca de Metro Tobalaba y del Costanera Center, decenas de personas se sorprendieron al ver un clítoris inflable gigante.

La actividad fue organizada por la colectiva chilena “Las Clito”, integrada por ginecólogas y sexólogas, junto a activistas por la educación sexual, en el marco del Día Internacional por la Autoconciencia del Clítoris, que se conmemora cada 22 de mayo.

Según explicaron las organizadoras, la intervención buscó promover conversaciones sobre salud sexual, anatomía femenina y autocuidado, además de combatir el desconocimiento en torno al clítoris y la educación sexual integral.

La estructura corresponde a una obra de la artista francesa Julia Pietri y forma parte del denominado “Clitoristour”, iniciativa nacida en París en 2021 y que ha recorrido distintas ciudades del mundo.

Durante la jornada, profesionales de la salud y activistas entregaron material informativo a los transeúntes sobre la anatomía y funciones del clítoris, órgano que, según señalaron desde la organización, ha sido históricamente invisibilizado.

“Todas las niñas, adolescentas, mujeres y adultas mayores tienen derecho a conocer su anatomía íntima para relacionarse de manera informada, sana y placentera con su propia sexualidad”, indicaron desde la organización.