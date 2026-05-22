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Atentos en Colo Colo: la condición que puso Boca Juniors para dejar salir a Carlos Palacios

Desde Argentina aseguran que, si Colo Colo quiere repatriar a la “Joya”, tendrá que sacar la billetera.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Carlos Palacios atraviesa un primer semestre para el olvido en Boca Juniors, donde en ya cinco meses de competencia no ha disputado un solo partido oficial.

De hecho, el volante ofensivo ni siquiera ha sido considerado en las convocatorias, pese a estar recuperado desde hace varias semanas de la lesión en su rodilla derecha, situación que habría despertado el interés de Colo Colo por repatriarlo.

En Argentina aseguran que desde el “Cacique” ya realizaron sondeos para intentar contar nuevamente con la “Joya” en el mercado de pases que se abrirá en junio, aunque desde Boca Juniors no tendrían intención de facilitar su salida.

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Según información de TyC Sports, la única fórmula para que Carlos Palacios abandone el cuadro “Xeneize” sería mediante la compra definitiva de su pase, ya que el club no aceptará ofertas de préstamo.

Considerando que Boca pagó cerca de cinco millones de dólares por el futbolista en 2024, la dirigencia argentina no estaría dispuesta a dejarlo partir por una cifra inferior, monto que hoy aparece completamente fuera del alcance para el fútbol chileno.

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