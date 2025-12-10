En la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de diciembre, nuestros panelistas comentaron los movimientos de la Universidad de Chile en el mercado de fichajes y el DT con el que están conversando para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la importante reunión de directorio de Colo Colo de esta tarde, donde se definirá el futuro de Fernando Ortiz y de muchos jugadores.

Además, supieron de los dos exseleccionados nacional que se ofrecieron a Santiago Wanderers y el nuevo lío de escritorio de la ANFP con los clubes descendidos a Primera B.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.