;

VIDEO. Los Tenores analizaron el nuevo conflicto de escritorio entre la ANFP y los equipos descendidos a la Primera B

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron los movimientos en el mercado de fichajes de Colo Colo y la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de diciembre, nuestros panelistas comentaron los movimientos de la Universidad de Chile en el mercado de fichajes y el DT con el que están conversando para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la importante reunión de directorio de Colo Colo de esta tarde, donde se definirá el futuro de Fernando Ortiz y de muchos jugadores.

Además, supieron de los dos exseleccionados nacional que se ofrecieron a Santiago Wanderers y el nuevo lío de escritorio de la ANFP con los clubes descendidos a Primera B.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad