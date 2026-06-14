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El síntoma que aparece en la intimidad y que podría anticipar una enfermedad cinco años antes

Los expertos recomiendan no ignorar esta condición, ya que podría entregar pistas clave sobre el estado del organismo.

Javiera Rivera

El síntoma que aparece en la intimidad y que podría anticipar una enfermedad cinco años antes

El síntoma que aparece en la intimidad y que podría anticipar una enfermedad cinco años antes / Rattankun Thongbun

La disfunción eréctil no siempre está relacionada únicamente con la vida sexual. Según especialistas, este problema también puede convertirse en una señal temprana de enfermedades que aún no han sido diagnosticadas.

El urólogo Justin Houman, del Cedars-Sinai Medical Center de Estados Unidos, explicó que las dificultades para lograr o mantener una erección pueden aparecer varios años antes de problemas de salud más graves.

Según el experto, esto ocurre porque una erección depende del correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos. Como las arterias del pene son más pequeñas que otras del cuerpo, suelen mostrar los primeros signos de daño.

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Entre las afecciones que pueden estar relacionadas con este síntoma figuran enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, obesidad, apnea del sueño y déficit de testosterona.

Por esta razón, Houman recomendó no ignorar el problema ni asumir que se debe únicamente a factores emocionales o al envejecimiento. A su juicio, consultar a un médico puede ser clave.

El especialista también aconsejó mantener hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente, dormir bien, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol, medidas que pueden beneficiar tanto la salud sexual como la salud general.

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