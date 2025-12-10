Bomba en el mercado: dos exseleccionados de La Roja se ofrecen a Wanderers para buscar el ascenso en 2026

Santiago Wanderers deberá pasar otra temporada en la Primera B. Tras quedar eliminado en la Liguilla de Ascenso, el cuadro de Valparaíso se verá obligado a rearmar gran parte de su plantel y salir con fuerza al mercado para reforzarse de cara al 2026.

En ese escenario, dos jugadores de trayectoria en la Primera División y con pasado en la selección chilena manifestaron su interés de defender la camiseta de los “Caturros” en la siguiente campaña.

Según información de ADN Deportes, Óscar Opazo y Eugenio Mena, laterales formados en el “Decano”, están dispuestos a bajar de categoría y ayudar al club para buscar el anhelado ascenso a la división de honor del fútbol chileno.

En el caso de Opazo, su contrato con Colo Colo expira a fin de año, por lo que quedará como agente libre en 2026. Por su parte, Mena también termina su vínculo con Universidad Católica en diciembre próximo y todavía no logra llegar a un acuerdo para su renovación.

Eso sí, pese a la intención de ambos jugadores, la primera respuesta de Santiago Wanderers sería negativa. En el elenco porteño consideran que están fuera del rango de edad que desean y orientarán la búsqueda de refuerzos hacia otro perfil.