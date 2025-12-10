;

Bomba en el mercado: dos exseleccionados de La Roja se ofrecen a Wanderers para buscar el ascenso en 2026

Según información de ADN Deportes, dos jugadores de trayectoria en la Primera División manifestaron su interés de defender la camiseta de los “Caturros” en la próxima temporada de la Primera B.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Santiago Wanderers deberá pasar otra temporada en la Primera B. Tras quedar eliminado en la Liguilla de Ascenso, el cuadro de Valparaíso se verá obligado a rearmar gran parte de su plantel y salir con fuerza al mercado para reforzarse de cara al 2026.

En ese escenario, dos jugadores de trayectoria en la Primera División y con pasado en la selección chilena manifestaron su interés de defender la camiseta de los “Caturros” en la siguiente campaña.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, Óscar Opazo y Eugenio Mena, laterales formados en el “Decano”, están dispuestos a bajar de categoría y ayudar al club para buscar el anhelado ascenso a la división de honor del fútbol chileno.

En el caso de Opazo, su contrato con Colo Colo expira a fin de año, por lo que quedará como agente libre en 2026. Por su parte, Mena también termina su vínculo con Universidad Católica en diciembre próximo y todavía no logra llegar a un acuerdo para su renovación.

Eso sí, pese a la intención de ambos jugadores, la primera respuesta de Santiago Wanderers sería negativa. En el elenco porteño consideran que están fuera del rango de edad que desean y orientarán la búsqueda de refuerzos hacia otro perfil.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad