Kast por violencia en los estadios: “Los carabineros tienen que estar afuera, impidiendo que un delincuente llegue al estadio” / Hans Scott

Tras participar del último debate antes de la segunda vuelta presidencial, este miércoles José Antonio Kast se pronunció sobre temas relacionados al deporte y respondió por un problema en particular: la violencia en los estadios.

En ese escenario, el candidato del Partido Republicano aclaró si está de acuerdo o no con el regreso de Carabineros al interior de los estadios. “Yo espero que los delincuentes no entren al estadio. Entonces, más que estar adentro del estadio, los carabineros tienen que estar afuera, impidiendo que un delincuente llegue al estadio”, señaló de entrada.

“Alguien que tengan antecedentes de tipo delictual, alguien que esté clasificado por violencia en los estadios, que lo vea por la tele. Los estadios va a volver a ser espacios seguros, como lo que me tocó vivir cuando iba a los clásicos”, aseguró el abanderado de derecha.

En la misma línea, sostuvo que “esto no es un problema de más o menos carabineros en el estadio, es la actitud de las personas dentro del estadio”.

“¿Por qué podemos ir a ver un partido de hockey, rugby, básquetbol o voleibol, y no tenemos problemas? Porque hay respeto. Todas las personas que entran al estadio tienen que guardar respeto. Por unos pocos no podemos permitir que esto se transforme en violencia permanente”, concluyó José Antonio Kast.