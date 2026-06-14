Alerta en Santiago: decretan preemergencia ambiental para este lunes 15 de junio y anuncian nuevas restricciones / Diego Martin

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM, decretó preemergencia ambiental para este lunes 15 de junio en toda la cuenca de Santiago, luego de que varias estaciones de monitoreo registraran elevados niveles de contaminación durante la jornada dominical.

La medida fue adoptada con el objetivo de proteger la salud de la población ante las adversas condiciones atmosféricas que persisten en la capital. Según informó la autoridad, la estación de Pudahuel constató niveles de preemergencia ambiental por material particulado fino (MP2,5) durante la madrugada del domingo, situación a la que posteriormente se sumó Cerro Navia. En tanto, Cerrillos, El Bosque y Parque O’Higgins alcanzaron niveles de alerta ambiental.

Las autoridades señalaron que con el fin de resguardar la salud de la población, “y debido a que se mantienen adversas las condiciones atmosféricas en la cuenca de Santiago, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declara preventivamente para este lunes 15 de junio de 2026, preemergencia ambiental”.

Restricción vehicular y prohibición de calefactores: las medidas que regirán este lunes

Entre las principales restricciones destaca la prohibición total de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos los equipos a pellets, en toda la Región Metropolitana. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud, junto a municipios y Carabineros.

Asimismo, se mantendrá la prohibición de quemas agrícolas y se aplicará restricción vehicular para distintos tipos de vehículos. En el caso de los automóviles con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, no podrán circular las patentes terminadas en 8 y 9 entre las 07:30 y las 21:00 horas en Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

También habrá restricciones para motocicletas, transporte de carga, buses privados e interurbanos sin sello verde, además de eventuales paralizaciones para grandes establecimientos industriales que no cumplan con sus planes de reducción de emisiones.

En materia educacional, el Ministerio de Educación recomendó que las clases de Educación Física no sean suspendidas, pero sí adaptadas a actividades de menor intensidad y preferentemente bajo techo, reduciendo el esfuerzo cardiovascular de los estudiantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las medidas vigentes y a tomar precauciones especiales, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Esta es la quinta preemergencia para la región Metropolitana durante lo que va de 2026.